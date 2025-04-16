В Госдуме поддержали родительские патрули для контроля за подростками

С инициативой выступила партия «Справедливая Россия – За правду» Лидер партии «Справедливая Россия – За правду», депутат Государственной думы Сергей Миронов поддержал инициативу общественников Архангельской области по созданию родительских патрулей для контроля за подростками.
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