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Калужские новости

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В правительстве спрогнозировали рост средней зарплаты калужан до 77 тысяч рублей

В правительстве спрогнозировали рост средней зарплаты калужан до 77 тысяч рублей

На заседании областного правительства 17 сентября замминистра экономического развития и промышленности Анна Королёва раскрыла два варианта прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие 3 года - базовый и целевойНа заседании областного правительства 17 сентября замминистра экономического развития и промышленности Анна Королёва раскрыла два варианта прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие 3 года - базовый и целевой.

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