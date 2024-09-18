В правительстве спрогнозировали рост средней зарплаты калужан до 77 тысяч рублей

На заседании областного правительства 17 сентября замминистра экономического развития и промышленности Анна Королёва раскрыла два варианта прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие 3 года - базовый и целевойНа заседании областного правительства 17 сентября замминистра экономического развития и промышленности Анна Королёва раскрыла два варианта прогноза социально-экономического развития региона на ближайшие 3 года - базовый и целевой.
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