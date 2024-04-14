Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вот и Болтон вслед за Нетаньяху ищет пути выполнения плана Лондон-Сити по ликвидации Израиля

Вот и Болтон вслед за Нетаньяху ищет пути выполнения плана Лондон-Сити по ликвидации Израиля

Болтон: Израилю стоит подумать об уничтожении ядерной программы Ирана14 апреля 2024, 09:53 — Общественная служба новостей — ОСНИзраилю необходимо подумать о возможном «уничтожении иранской программы ядерного оружия» в ответ на атаку Ирана.

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