Вот и Болтон вслед за Нетаньяху ищет пути выполнения плана Лондон-Сити по ликвидации Израиля

Болтон: Израилю стоит подумать об уничтожении ядерной программы Ирана14 апреля 2024, 09:53 — Общественная служба новостей — ОСНИзраилю необходимо подумать о возможном «уничтожении иранской программы ядерного оружия» в ответ на атаку Ирана.
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