Как заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в рамках «тотальной вассализации» США на Украине перешли к формированию колониальной администрации, которая будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе и поддерживающих интересы Вашингтона.
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