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СВР: США перешли к формированию на Украине колониальной администрации

СВР: США перешли к формированию на Украине колониальной администрации

Как заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, в рамках «тотальной вассализации» США на Украине перешли к формированию колониальной администрации, которая будет состоять из украинцев, прошедших обучение на Западе и поддерживающих интересы Вашингтона.

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
А, ну это старый трюк: без пушек и ракет США захватывают страну, насаждаю туда своих &quot;воспитанников&quot; из местных. Смотрите Молдову и десятки других стран. Умно, хитро, эффективно.
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