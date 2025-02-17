Какой сегодня праздник: 18 февраля

18 февраля в России отмечают День органов внутренних дел на транспорте. Изначально этот профессиональный праздник сотрудников подразделения Министерства внутренних дел РФ, отвечающих за обеспечение правопорядка на объектах железнодорожного, воздушного и водного транспорта Российской Федерации … .