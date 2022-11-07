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В России придумали новую схему предустановки ПО

В России предустановка отечественных приложений на гаджеты может пойти по новой схеме. Пользователю при покупке будут выдавать QR-код — отсканировав его, он сможет самостоятельно поставить на смартфон, планшет или компьютер нужные программы.

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