В России придумали новую схему предустановки ПО

В России предустановка отечественных приложений на гаджеты может пойти по новой схеме. Пользователю при покупке будут выдавать QR-код — отсканировав его, он сможет самостоятельно поставить на смартфон, планшет или компьютер нужные программы.
В России предустановка отечественных приложений на гаджеты может пойти по новой схеме. Пользователю при покупке будут выдавать QR-код — отсканировав его, он сможет самостоятельно поставить на смартфон, планшет или компьютер нужные программы.
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