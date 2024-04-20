Туристы отреагировали на курортный сбор в Петербурге

Туристы рассказали о своем отношении к курортному сбору в Санкт-Петербурге. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (ATOR) Майи Ломидзе, часть путешественников отреагировала на нововведение в Северной столице острее, чем в других регионах.