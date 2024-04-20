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  • Александр Б
    После того как затонул Курск, Путин давал интервью америкосу и на серьезный вопрос того, что произошло с подводной ло...Бывший мэр Дёмкин...
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    А что он про Курск сказал ?Бывший мэр Дёмкин...
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Туристы отреагировали на курортный сбор в Петербурге

Туристы отреагировали на курортный сбор в Петербурге

Туристы рассказали о своем отношении к курортному сбору в Санкт-Петербурге. По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России  (ATOR) Майи Ломидзе, часть путешественников отреагировала на нововведение в Северной столице острее, чем в других регионах.

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