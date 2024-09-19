Импорт российского СПГ в Японию вырос в августе на 49% За 12 месяцев рост поставок составил 1% увеличившись до 5,7 млн тонн.
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Импорт российского СПГ в Японию вырос в августе на 49% За 12 месяцев рост поставок составил 1% увеличившись до 5,7 млн тонн.
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