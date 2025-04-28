Бордюры обновят перед строительством BRT на улице Желтоксан в Алматы

В южной столице в рамках строительства новой линии скоростного автобусного сообщения (BRT) на улице Желтоксан начались подготовительные работы - на участке длиной 4,6 километров проведут рихтовку бордюров и замену повреждённых элементов, передает inAlmaty.
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