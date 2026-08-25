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★ NEXT WAR ★ Военные новости

293 подписчика

‼️🇺🇦💥 Мощные взрывы детонации склада боеприпасов врага гремят в Днепропетровской области ▪️В Песчанской громаде возле Новомосковска после удара около часа продолжается детонация, сообщают местные ресурсы.

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