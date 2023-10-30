Западная сторона взяла курс на нанесение Российской Федерации «стратегического поражения». Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности, сделал руководитель отечественного министерства обороны Сергей Шойгу.
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