Всё о женщинах
ГлавнаяВсё о женщинахМодаКрасота и здоровьеОн и ОнаДетиДом
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Всё о женщинах

68 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Женя
    ytghbujlyjt ,f,mt bp nyjitybq yflj dsrblbdfnm/ DJpdhfofnm ds,hjityyjt elt rhtnbyjdЧто-то не нравитс...
  • Владимир Соколов
    мда!! сложно для вас воспринимать текст сложнее чем-маша мыла раму 😂 исходите из))Инфантильность — это сохранение в ...Женщина вчера мен...
  • Татьяна Хлусова
    Это не я, а Вы связали. "желаете часто получать по мордасам или будете послушной?)) что бы мысли про мужскую инфантил...Женщина вчера мен...

«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

«Мужчина и в 70 лет способен стать отцом…». Но зачем женщинам эта способность?

Удивительное превращение произошло вчера прямо на моих глазах с мужчинами 55+. Из дряхлых старцев, требующих одинакового с женщинами возраста выхода на пенсию, они превратились в бодрых коней, которые борозды не портят.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх