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Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическая осень

Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическая осень

Метеорологическая осень может прийти в Москву в субботу, 5 сентября. Температура воздуха опустится до 15–17 градусов, ожидаются облачность и дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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