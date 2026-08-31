Синоптик рассказал, когда в Москву придёт метеорологическая осень

Метеорологическая осень может прийти в Москву в субботу, 5 сентября. Температура воздуха опустится до 15–17 градусов, ожидаются облачность и дождь, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С1 ИИ в детском твор...
- В детсадах России...
- Путин прокомменти...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым