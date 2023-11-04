«Лучше провести матч с какой-то молодежной командой». Корнеев — о товарищеской встрече Кубы с Россией

Игорь Корнеев раскритиковал выбор соперника для сборной России. Бывший полузащитник «Барселоны», «Фейеноорда» и сборной России Игорь Корнеев поделился мыслями о предстоящей товарищеской встрече национальной команды с соперниками с Кубы.
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