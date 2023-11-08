Новый председатель Архангельской городской Думы рассказал о планах и задачах, стоящих перед новым составом городского парламента На первой, установочной сессии Архангельской городской Думы нового созыва, председателем представительного органа был выбран Иван Воронцов.
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