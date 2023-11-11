Градсовет не одобрил проект ретейл-парка в Барнауле, где главная фишка — парковка

Комплекс планируют расположить рядом с центром "Леруа Мерлен" Проект ретейл-парка в Барнауле Градостроительный совет Барнаула отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который планируют построить на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен".
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