Градсовет не одобрил проект ретейл-парка в Барнауле, где главная фишка — парковка

Комплекс планируют расположить рядом с центром "Леруа Мерлен" Проект ретейл-парка в Барнауле Градостроительный совет Барнаула отправил на доработку проект огромного ретейл-парка, который планируют построить на правом берегу Оби рядом с ТЦ "Леруа Мерлен".