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В МВФ разъяснили, в чем опасность использования доходов от замороженных активов РФ

В МВФ разъяснили, в чем опасность использования доходов от замороженных активов РФ

Использование активов России без ее согласия ведет к подрыву международной валютной системы и нивелированию достижений экономической интеграции, таков смысл выступления замглавы МВФ в Стенфордечитайте на monocle.

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