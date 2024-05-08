В МВФ разъяснили, в чем опасность использования доходов от замороженных активов РФ

Использование активов России без ее согласия ведет к подрыву международной валютной системы и нивелированию достижений экономической интеграции, таков смысл выступления замглавы МВФ в Стенфордечитайте на monocle.
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