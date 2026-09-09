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Антифашист

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Рубио анонсировал план трехсторонних переговоров в ближайшие недели

Рубио анонсировал план трехсторонних переговоров в ближайшие недели

В ближайшие несколько недель есть возможность разработать план дальнейших действий для возобновления трехсторонних переговоров и, возможно, для достижения приемлемого для РФ и Украины решения.

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