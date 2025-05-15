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Члены семей участников СВО могут получить компенсацию за проезд

Члены семей участников СВО могут получить компенсацию за проезд

Эта мера поддержки действует с 2023 года. Льготой уже воспользовались почти 1800 ямальцев. Раз в год округ возмещает стоимость проезда к месту отдыха или обучения и обратно несовершеннолетним детям участников спецоперации, студентам-очникам до 23 лет, не вступившим в брак, а также неработающим взрослым, сопровождающим детей в поездке.

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