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Пронедра

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Как бывший министр Никифоров оказался в центре скандала с Finiko

Как бывший министр Никифоров оказался в центре скандала с Finiko

История бывшего министра связи России Николая Никифорова стала очередным примером того, как представители российской элиты оказываются за границей в тот момент, когда к ним начинают возникать серьёзные вопросы у правоохранительных органов.

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