Главная проблема урегулирования конфликта на Украине

Путин: главная проблема урегулирования по Украине — вопрос надежности Запада Вопрос надежности гарантий для России и Украины со стороны Запада — главная проблема, заявил Путин в интервью китайскому агентству.
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