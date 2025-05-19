Расселл Уэстбрук с помощью трюка вынудил журналиста ответить на свой же вопрос о будущем игрока в «Наггетс»

«Попытался выяснить у Расселла Уэстбрука в раздевалке, принял ли он решение насчет своей опции игрока на следующий сезон.
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