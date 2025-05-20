Секс-символ MMA показала тренировку в откровенном бикини

Девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фанатам тренировку в откровенном виде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).