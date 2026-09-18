Экспорт аджики, ткемали и сацебели из Грузии установил новый рекорд

В январе–августе 2026 года Грузия экспортировала 911 тонн готовых соусов на сумму $2,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспортная выручка выросла на 6%, или на $131 тыс.
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