ВСУ заходили в село Белгородской области и удерживали двух жителей. Диверсанты могли маскироваться под священников

Гладков: ВСУ заходили в село Пороз Белгородской области, удерживали двух жителей Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили в село Пороз в Белгородской области, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей.