ВСУ заходили в село Белгородской области и удерживали двух жителей. Диверсанты могли маскироваться под священников

Гладков: ВСУ заходили в село Пороз Белгородской области, удерживали двух жителей Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) заходили в село Пороз в Белгородской области, которое находится в нескольких километрах от российско-украинской границы, и удерживали двоих местных жителей.
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