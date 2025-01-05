По аукциону на тунца «погадали» о перспективах экономики Японии в 2025 году

В Токио на первом новогоднем аукционе на рыбном рынке Тоёсу никто не смог побить рекорд 2019 года на тунец, но максимально к нему приблизился – рыбу весом 276 килограммов продали за 207 миллионов иен (1,316 миллиона долларов), сообщило агентство Киодо.
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