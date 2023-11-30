В 2029 году в стране не останется ИП

Депутат Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов Кирьянов предупредил о ликвидации всех ИП. Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии