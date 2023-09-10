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Абайя раздора: во Франции опять вспыхнули споры по поводу одежды школьников

Абайя раздора: во Франции опять вспыхнули споры по поводу одежды школьников

Одна часть французского общества увидела в запрете министра просвещения надевать в школу традиционное арабское платье очередное проявление поляризации между французами-мусульманами и французами-католиками, другая считает, что недавно назначенный министр просто хочет громко заявить о себеЕсли раньше во Франции общество спорило об уместности ношения в школе таких элементов одежды, как никаб и бурка, то теперь конфликт разгорелся по поводу абайи — женского платья, которое можно назвать скорее национальной, нежели религиозной одеждой.

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Комментарии
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Зоя Копань
Вот скоро и у нас будет тоже самое, обвинять христиан в исламофобии, если мы на корню не прекратим  разрешать одевать хотя бы никаб! Нужны срочно законы запрещащие носить и никаб и чадру!
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16 час.

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