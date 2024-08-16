В РФ захотели расширить перечень нестраховых периодов для многодетных семей

С инициативой выступила Яна Лантратова Депутат Государственной думы РФ Яна Лантратова предложила дополнить перечень нестраховых периодов путём включения в него времени ухода одного из родителей одновременно за тремя и более детьми, не достигшими возраста 14 лет, сообщает RT.