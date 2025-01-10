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Царьград

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Пожар на предприятии в Энгельсе: горение топлива продлится еще два дня

Пожар на предприятии в Энгельсе: горение топлива продлится еще два дня

В результате атаки беспилотников на промышленное предприятие в Энгельсе, Саратовской области, начался пожар.

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