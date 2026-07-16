Политолог Сичак призвал к трибуналу после гибели инженера ЗАЭС

Гибель главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева в результате атаки украинского БПЛА подтверждает необходимость международного трибунала, заявил Запорожскому агентству новостей политолог и журналист Евгений Сичак.
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