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Михаил Чаплыга: Россия отказалась признавать Зеленского президентом после 20 мая

Михаил Чаплыга: Россия отказалась признавать Зеленского президентом после 20 мая

Итак, по Одессе. Произошла публичная фиксация позиции России по событиям после 20 мая. Этим ударом РФ продемонстрировала отказ признавать Зеленского президентом после 20 мая.

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