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Иран впервые атаковал командный центр Сил спецопераций США в Сирии

Иран впервые атаковал командный центр Сил спецопераций США в Сирии

Эскалация ближневосточного конфликта охватывает все новые страны. Как и обещали в Тегеране, в ответ на американскую агрессию Вооруженные силы ИРИ будут атаковать все объекты ВС США и их союзников вне зависимости от географического расположения.

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