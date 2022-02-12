Песков: речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году была призывом «не прятать голову в песок», но Запад не прислушался

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году не имела агрессивный характер, а была призывом «не прятать голову в песок» и заняться решением проблем, которые в ближайшие годы вырастут в полный рост.
Популярные статьи
- Зеленский призвал США предоставить доказательства планируемого якобы на следующей неделе «вторжения» России на Украину
- Читатели британского издания попросили Байдена перенести дату «вторжения» России на Украину со среды на четверг или пятницу
- В МИД РФ заявили, что Лондон должен изменить тональность риторики в отношении Москвы
Свежие комментарии