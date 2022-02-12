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Песков: речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году была призывом «не прятать голову в песок», но Запад не прислушался

Песков: речь Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году была призывом «не прятать голову в песок», но Запад не прислушался

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году не имела агрессивный характер, а была призывом «не прятать голову в песок» и заняться решением проблем, которые в ближайшие годы вырастут в полный рост.

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