Депутат Говырин: нескольким категориям россиян повысят пенсии

Ряду категорий граждан России повысят пенсии. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. Он напомнил, что Социальный фонд РФ с 1 августа пересчитает страховые пенсии гражданам, работавшим в 2025 году.
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