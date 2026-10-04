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«Будет безумие»: Павлович подерётся с Перейрой и может похоронить чемпионские амбиции Волкова в UFC

«Будет безумие»: Павлович подерётся с Перейрой и может похоронить чемпионские амбиции Волкова в UFC

Сергей Павлович получил самый громкий бой в карьере. На декабрьском турнире UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес встретится с Алексом Перейрой — медиагигантом промоушена.

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