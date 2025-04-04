БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Алексей Фененко: Полем битвы с Евросоюзом в перспективе станет, конечно, Казахстан Светлана Гомзикова На фото: председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Алексей Фененко В Самарканде 3 апреля стартовал двухдневный саммит «Евросоюз — Центральная Азия».

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