ВС РФ нанесли новые удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины

Авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 2 августа 2026 года, в воскресенье.