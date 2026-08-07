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Турсунов о спаде Медведева: «Он становится старше и ему тяжелее играть»

Дмитрий Турсунов прокомментировал ранний вылет Даниила Медведева с «Мастерса» в Монреале.  Россиянин во втором круге уступил Ботику ван де Зандшульпу – 3:6, 6:7(5).

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