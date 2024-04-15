Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Серега
    Нацистский исраэль-должен быть стëрт, как и-наглосаксоны! Из-за них-все, большие, войны на Земле!Евгений Сатановск...
  • Nikolia Vovchenko
    Трепло этот сатанинский.Ну,если только пиндосы его тайком не завезли до этого времени,то нет у евреев никакого ядерно...Евгений Сатановск...
  • Karmadon
    Похоже, без организации народных дружин, патрулей и чего-то типа "судов линча" над подонками проблему не решить. Эй, ...Банды азербайджан...

Сионисткий режим не падёт, а жаль

Сионисткий режим не падёт, а жаль

Так сказать, срочное включение, господа блогеры, угомоните талант, мы наблюдаем очень большой спектакль, где все актёры более менее осведомлёны, что и куда полетит, сейчас огребут в ответ сирийцы и ливанцы и все тихо мирно разойдутся, отыграв для населения внутреннюю повестку.

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Комментарии
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Александр Попов
ГАНДОН скупивший КОПИИ.
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1 час.
Р
Роман
Персы ждать умеют,все еще впереди...Судя какой они хлам закинули,то основное их вооружение ждет своего часа...
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56 мин.
лл
лина любимцева
Иран ТАК и сказал...
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48 мин.

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