Так сказать, срочное включение, господа блогеры, угомоните талант, мы наблюдаем очень большой спектакль, где все актёры более менее осведомлёны, что и куда полетит, сейчас огребут в ответ сирийцы и ливанцы и все тихо мирно разойдутся, отыграв для населения внутреннюю повестку.
Сионисткий режим не падёт, а жаль
Комментарии
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Александр Попов
ГАНДОН скупивший КОПИИ.
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1 час.
Р
Роман
Персы ждать умеют,все еще впереди...Судя какой они хлам закинули,то основное их вооружение ждет своего часа...
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56 мин.
лл
лина любимцева
Иран ТАК и сказал...
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48 мин.
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