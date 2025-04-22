Певица Валя Карнавал заявила, что ее нагло оболгали (видео)

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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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23-летняя телезвезда Валя Карнавал выразила возмущение по поводу обвинений в оскорблении казахов. Артистка, известная по роли в сериале «Отпуск», оказалась в центре скандала после того, как в интернете начали распространять информацию о том, что год назад, во время съемок клипа в Казахстане, она ….

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