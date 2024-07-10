НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Саутгейт о критике: «Мы все хотим, чтобы нас любили. Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности, это тяжело»

Саутгейт о критике: «Мы все хотим, чтобы нас любили. Когда ты гордый англичанин и делаешь что-то для своей страны, но не чувствуешь взаимности, это тяжело»

Сборная Англии вышла в финал Евро-2024, обыграв команду Нидерландов со счетом 2:1. Главный тренер англичан ответил на вопрос о празднованиях вместе с болельщиками после недавней критики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх