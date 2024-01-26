В США возможны вооружённые столкновения между армией и Нацгвардией Техаса

Natalija Osminina

"Штаты оказываются на грани гражданской войны". - так им её не миновать в любом случае. А Байден сейчас - это прототип Никсона с его "Уотергейтским скандалом" - ну, будет "Украинский")). Байдену предъявят не только дело о коррупции - Буризму, но и свалят вину за риск развязывания Третьей Мировой, за то, что он своими действиями сплотил на стороне России больше половина мира, за неудачную кампанию на Украине и пр. Примерно такие же настроения среди избирателей были в 1974 году, когда тогдашний президент Ричард Никсон подал в отставку после Уотергейтского скандала (которому, кстати, в 2023 году исполнилось ровно 50 лет). Тогда однопартийцы Никсона попросили его разыграть из себя сумасшедшего, чтобы не марать честь мундира. Вот и Байден, похоже, старается изо всех силенок. Может, чтобы не выносить сор из избы, Байдену диагностируют старческую деменцию тяжелой степени или организуют ему тривиальный инфаркт от удара от скандала))) .Интересно, что именно Никсон в 1971 года издал закон о прекращении обмена долларов на золото, оставив все страны мира с теми долларовыми запасами, что у них были накоплены. Это событие получило название «никсоновского шока». Считается, что Бреттон-Вудскую систему закрыл Никсон. На самом деле пришедшая на смену Ямайская- это просто система расчетов, а миром по-прежнему правит Бреттон-Вудская. Похоже США устроят миру подобный "Байденовский шок". И всерьез закроют Бреттон-Вудскую, "оставив все страны мира с теми долларовыми ДОЛГАМИ, что США накопили"))).