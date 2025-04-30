Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вассерман поделился своими намерениями относительно Одессы после того, как город станет частью России

Вассерман поделился своими намерениями относительно Одессы после того, как город станет частью России

Он сообщил, что не планирует занимать какие-либо государственные должности, поскольку его личные качества и профессиональные предпочтения не соответствуют требованиям, предъявляемым к работе в органах исполнительной власти.

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tsan tsan
Высокопарный бред клоуна с депутатским мандатом.
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