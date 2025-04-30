Вассерман поделился своими намерениями относительно Одессы после того, как город станет частью России

Он сообщил, что не планирует занимать какие-либо государственные должности, поскольку его личные качества и профессиональные предпочтения не соответствуют требованиям, предъявляемым к работе в органах исполнительной власти.
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