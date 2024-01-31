Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Владычица морской пучины: как связаны проблемы британского флота и вступление Швеции в НАТО

Владычица морской пучины: как связаны проблемы британского флота и вступление Швеции в НАТО

Как известно, нынешнее поколение лондонских многоходовочников изо всех сил старается подражать политическим гроссмейстерам прошлого, не имея для этого ни ресурсов, ни даже сколько-нибудь адекватного видения ситуации.

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