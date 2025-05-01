Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сальдо: из-за ударов ВСУ по Херсонщине не хватает машин скорой помощи

Сальдо: из-за ударов ВСУ по Херсонщине не хватает машин скорой помощи

Последние месяцы киевский режим планомерно наносил удары по машинам скорой помощи в Херсонской области, что привело к их недостатку сейчас, когда они требуются после атаки противника по Алешкам, сообщил глава региона Владимир Сальдо.

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