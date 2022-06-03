Зеленский предоставил Невзорову* украинское гражданство за «выдающиеся заслуги»

22.03.2022 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило против 63-летнего Александра Невзорова уголовное дело за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации.
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