Daily Beast: в Британии обновляют план на случай смерти Карла III

Король Карл III может править гораздо меньше, чем ожидалось, когда он заходил на престол. Сейчас состояние онкобольного монарха гораздо хуже, чем это официально показывают общественности, утверждают источники во дворце.
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