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Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен

Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен

Украинский военный рассказал, как перепутал ВСУ с российской армией и попал в плен   Фото: РЕН ТВ В Сети распространилось видео, на котором украинский военный рассказал, что попал в российский плен, ошибочно приняв российских военнослужащих за своих сослуживцев.

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