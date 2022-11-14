Украинский военный перепутал позиции армии России и ВСУ и попал в плен

Украинский военный рассказал, как перепутал ВСУ с российской армией и попал в плен Фото: РЕН ТВ В Сети распространилось видео, на котором украинский военный рассказал, что попал в российский плен, ошибочно приняв российских военнослужащих за своих сослуживцев.
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