ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ КРУГЛОГОДИЧНОЙ СПАРТАКИАДЫ.

28 сентября 2024 года состоялся футбольный матч, который объединил команды юных спортсменов из разных клубов государственного учреждения образования ´Центр дополнительного образования детей и молодежи ´Росквит´ г.
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